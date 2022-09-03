Balık tezgâhlarında mezgit yoğunluğu

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla Eskişehir'de balık tezgâhları vatandaşların özlemle beklediği mezgit ve barbunlarla şenlendi.

Dört buçuk aylık aranın ardından denizlerde avlanma yasağı sona erdi. Balıkçıların denizlere çıkmasıyla tezgâhlar da dolmaya başladı. Vatandaşların özlemle beklediği mezgit, barbun, levrek, çupra gibi balıklarla en taze halleriyle tezgâhları süsledi. Sezonun ilk günlerinde mezgit bolluğu yaşanırken 35 TL olan kilogram fiyatı vatandaşın yüzünü güldürdü.

“Mezgit mevsimine göre bol çıktı”

Denizlerdeki bereketin daha çok hamsi ve mezgitte olduğunu belirten balık satıcısı Muharrem Şahin, tutulan balıkların boyutlarının tam yenilecek seviyede olduğunu söyledi. Ay sonuna doğru balık boyutlarının daha da artabileceğinden bahseden Şahin, “Av sezonumuz başladı, tüm balıkçılara ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Denizlerde hamside ve mezgitte bereket var. Özellikle mezgit mevsimine göre bol çıktı. Bunun yanı sıra sardalya bol çıktı. Çıkan balıklardan mezgitin boyutları tam yenilecek seviyede, ufak Karadeniz mezgiti de var. Barbunların boyları da gayet iyi. Özetle balıkların boyları standartlarda şu an.

“Önümüzdeki günlerde fiyatlarda düşüş yaşanır”

Maliyetler arttığı için geçen senenin bu zamanına göre fiyatların arttığını belirten Şahin, mezgitin kilogram fiyatının 35 TL, barbunun kilogram fiyatının ise 100 TL olduğunu dile getirdi. Diğer balıkların fiyatlarını da söyleyen Şahin, “Maliyetler biraz daha arttığı için fiyatlar geçen seneye göre arttı. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda düşüş yaşanır. Karadeniz mezgitin kilogramını 35 TL'den satıyoruz. İrilerin kilosunu 120 TL'ye satıyoruz. Barbunun kilogramı ise 100 TL. Bir boy irileri 250 TL. Olta çupranın kilogramı 200 TL, havuz çuprası 150 TL, havuz levreği ise 150 TL. Karadeniz somonu dediğimiz balığın ise kilogramı 100 TL.” dedi.