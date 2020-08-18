Balık zannettiler el bombası çıktı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda balık tutan bir grup şahsın oltasına el bombası takıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, poşet içindeki el bombasını kontrol ederek muhafaza altına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Pekcan Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde yanından geçen Porsuk Çayı'ndaki iskelede balık tutmak için bulunan Ahmet Batur isimli balıkçı oltasını suya attıktan sonra beklemeye başladı. Bir süre sonra oltanın uç kısımlarının suya doğru gerildiği gören Batur, makarayı sardığı esnada büyük bir balık geldiğini düşünerek arkadaşlarını çağırdı.

Oltaya el bombası takıldı

3 arkadaşın birlikte çektiği oltanın ucunda siyah bir poşet içerinde pimi dışarı vaziyette duran el bombası fark edildi. Ardından durum 155 Polis İmdat Hattına bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra uzman ekiplerce, poşet içindeki el bombasını kontrol ederek muhafaza altına aldı.

“Poşetin yırtık olan tarafından el bombasının pimini gördük”

Poşet içindeki el bombasını sudan çıkaran Ahmet Batur yaşadıklarını anlatarak, “Poşet oltaya takıldı. Poşetin yırtık olan tarafından el bombasının pimini görünce, Ramazan arkadaşımız aldı betonun üstüne koydu sonra emniyete haber verdik” ifadelerini kullandı.

“Bir çektik poşeti alıp baktık el bombası”

Osman isimli balıkçı ise, “Biz balık diye hep beraber koştuk, Ahmet ağabey balığı tutuyor dedik. O anda çok da iri bir balık dedik. Çünkü Ahmet ağabey buradan birkaç gün önce 7 kilogramlık balık tutmuştu. Bir çektik poşeti alıp baktık el bombası. Ne yapacağımızı bilemedik, Hüseyin ağabey el bombasını aldı hemen betona getirdi. Hemen 155'i aradık. Allahtan kimseye bir şey olmadı, patlamadı” dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.