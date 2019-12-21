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Balıkesirspor 3 puanla döndü

TFF 1.

Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Mehmet Nuri Adıgüzel, “Hedefimiz üst sıralar ve hedefimize ulaşacağımıza eminim” dedi.


Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Balıkesirspor, Eskişehirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mehmet Nuri Adıgüzel, “İki takım da ilk yarıda oyuna hızlı başladı. Karşılıklı birer golle 1-1 bitti. Her iki takım da iyi oynadı. İkinci yarıda oyun planında değişikliğe gittik ve değişikliğimiz sonuç verdi. Golü biz bulduk. Mrsic'in attığı golle 2-1 kazandık. Mutluyuz. Yukarıları hedefliyoruz. Puanları almaya devam ediyoruz. Hedefimiz üst sıralar ve hedefimize ulaşacağımıza eminim. Eskişehirspor'u oynadığı futboldan dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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