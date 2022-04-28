Balkanlı öğrenciler ERBALDER iftarında buluştu

İftar sonrası gençlere hitap eden Dernek Başkanı Neziha Bilan, maneviyat yüklü bu kutsal gecede birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Bilen, ‘'Sevgili gençler, bu güzel ortamda sizi tanımak, sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Bu akşam, Rumeli'ye olan sonsuz sevgimiz, ortak değerlerimiz ve gönül birlikteliğimiz bir çatı altında toplanmamıza vesile oldu. Çünkü Rumeli bizim için bir özlem, tarihimizin silinmeyen bir sayfası, manevi mirasımızdır. Derneğimizin misyonu, atalarımızdan kalan kültürel mirası onurla taşımak, genç nesillere aktararak yaşatmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu nedenle bu buluşma bizim için çok önemlidir. Biliyoruz ki, geleceğin aydınlığı geçmişin derinliklerinden gelir. Balkanlar'ın farklı yörelerinden Eskişehir'e okumak için gelen siz, kıymetli Balkanlı dostlarımız, gerçekleştirdiğimiz buluşma ile gelecekteki birçok çalışmanın ve ortak projenin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Geçmize sahip çıkarak geleceğe umutla bakmak için aynı ruhla, omuz omuza kültürümüzü yaşatma mücadelesini vereceğiz. Eğitim, sağlık, barınma, uyum gibi konularda yaşadığınız sıkıntılara çözüm bulmakta yardımcı olmak istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek yalnız olmadığınızı hissettirmek ve kol kanat germek arzusundayız. Unutmayın, baba ocağından uzak olsanız da, bu şehirde size el uzatan, kucak açan, burada sizden birileri var. Bu anlamlı gecede varlığınızla bizi onurlandırdığınız için hepinize teşekkür eder, sağlık, sevgi ve umut dolu günlerde tekrar buluşmak istiyoruz'' dedi.