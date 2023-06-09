İhlas Haber Ajansı

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Balkondaki çamaşırı çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir’de bir evin balkonunda asılı çamaşırları çalan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de bir evin balkonunda asılı çamaşırları çalan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı.


Çifteler İlçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 2 şüpheli yüksek zemin katta bulunan bir evin balkonunda asılı çamaşırları çaldı. Balkon demirlerine asılı çamaşırlardan birisini alarak kayıplara karışan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Astığı çamaşırları yerinde bulamayan ev sahipleri güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayını fark etti.


Gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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