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Balkondan düşen 2 yaşındaki Nisa Nur hayatını kaybetti

Eskişehir’de 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı düşen 2 yaşındaki Nisa Nur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eskişehir'de 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı düşen 2 yaşındaki Nisa Nur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Odunpazarı 71 Evler Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Özer ve Fatma Sıdıka Özer çiftinin kızları 2 yaşındaki Nisa Nur, geçtiğimiz Perşembe günü hava almak için balkona çıkan babasının arkasından gitti. Balkona çıkan 2 yaşındaki Nisa Nur, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken Nisa Nur, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Emek Mahallesi'nde bulunan Dilek Camii'nde kılınan namazın ardından Nisa Nur gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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