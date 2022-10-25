Bankacılık ve Sigortacılık bölümü öğrencileri sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden gelen 50 kadar öğrenci, Eskişehir'de sigortacılık ve bankacılık hakkında meslek temsilcilerinden eğitim aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde eğitim alan yaklaşık 50 kadar öğrenci bugün Eskişehir'e geldi. Eskişehir Sigorta Acenteleri Derneği'nin organize ettiği konferansa katılan öğrenciler, sektör temsilcilerinden bilgi aldı. Sigortacılık mesleğini tercih ettikleri takdirde karşılaşabilecekleri durumlar hakkında birebir sektör temsilcilerinden bilgi alan öğrenciler, geleceğe daha emin adımlar attı. Gerçekleştirilen eğitim konferansı hakkında konuşan Eskişehir Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Canan Özçamur Karataş, “Kariyer planlaması yapan gençlerimizi sektör hakkında bilgilendirdik” dedi.

“Kariyer planlaması yapan gençlerimizi sektör hakkında bilgilendirdik”

Verilen eğitim konferansı hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Canan Özçamur Karataş, gençlerin sektör hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Eğitim gören öğrencilerin önlerinde bankacılık ve sigortacılık olarak 2 seçenek bulunduğunu ve sektör temsilcilerinin en doğru bilgiyi verebileceğini belirten Karataş, şu ifadeleri kullandı:

“Afyon Kocatepe Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nde okuyan yaklaşık 50 öğrenci bugün Eskişehir'e geldi. Gelen öğrencilerimiz bölümlerinde 3. ve 4. sınıfta okuyorlar. Gençlerimiz artık mezun olmaya hazırlar ve bir kariyer planlaması yapıyorlar. Yaptıkları bu kariyer planlamasında sigortacılık bölümünü mü seçmek isteyecekler yoksa bankacılık bölümünü mü seçmek isteyecekler henüz karar verebilmiş değiller. Kariyer planlamalarını nasıl yapmak isteyecekleri konusunda üniversiteden bölüm başkanımız Ahmet Bey derneğimizden öğrenciler için küçük bir toplantı yapılmasını rica etti. Biz de seve seve kabul ettik ve bu toplantıyı yapıyoruz. Gençlerimizi sigorta şirketlerindeki sigortacılık, acentelik ayağındaki karşılaşabilecekleri durumlar karşısında bilgilendiriyoruz.”