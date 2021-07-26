Bankalarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı'nda uygulanan 9 günlük tatilin dönüşünde bazı banka şubelerinde kuyruklar oluştu.

Tatilin ardından bugün tekrar çalışmaya başlayan bazı bankalarda yoğunluk yaşanıyor. İşlemlerini halletmek için banka şubelerinin önünde bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sıcak havaya aldırış etmeden işlemlerini halletmek için sıra bekleyen vatandaşların yoğunluğu, hemen hemen her bankanın önünde kuyruk oluşmasına sebep oldu.