İhlas Haber Ajansı

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Bankamatikler vandalların hedefi oldu

Eskişehir’de bankamatiklerin üzerine yapılan çizimler, yazılar ve yapıştırılan afişler görüntü kirliliğine oluşturuyor.

Eskişehir'de bankamatiklerin üzerine yapılan çizimler, yazılar ve yapıştırılan afişler görüntü kirliliğine oluşturuyor.


Eskişehir'in en turistik bölgelerinden biri olan Porsuk Çayı civarında sıralı halde bulunan bankamatikler vandalların hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerinde anlamsız çizimler yapılan ve çeşitli afişler yapıştırılan bankamatikler, çirkin görüntüler oluşturuyor. Eskişehir'i gezen turistlerin ilk durağı olan Porsuk Çayı'ndaki görüntü kirliliği kentin tanıtımına zarar veriyor. İzinsiz olarak yapılan bu eyleme çevredekiler tepki gösteriyor. Çevredekilerin söylemlerine göre, yetkililer gerekli temizlemeleri yapsa bile Vandallar, yenilerini ekliyor. Vatandaşlar bu duyarsız davranışı yapan kişilere gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyor.

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