Bankların yerini boş yerler aldı

Eskişehir'de, Covid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için şehir merkezindeki bazı banklar kaldırılınca insanlar da soluklanıp dinlenmek için boş bulduğu yerlere oturmaya başladı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs yüzünden getirilen sosyal mesafeyi gözetmek önem arz ediyor. Bu konuda birçok belediye ortak yaşam alanlarına koruyucu önlemler getirdi. Bunlardan biri olarak bazı banklar söküldü, bazılarında ise yakın mesafenin önüne geçmek için oturma bölümleri azaltıldı. Yeni normalleşme dönemi ile gündelik yaşamın canlandı. Soluklanmak için kullanılan oturma bankları olmaması veya yetersiz kalması insanların boş buldukları herhangi bir yere oturmaya itti. Bazı noktalarda kaldırımı işgal edildiği ve sosyal mesafenin daha çok kaybolduğu görüntüler oluştu. Bankların ne zaman eski hallerini alacaklarını muammayken insanların dip dibe oluşu hastalığın yayılımı açısından korkutuyor