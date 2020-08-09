Barınaktaki köpekler sıcak havadan böyle korunuyor

Sıcak havaların artması, hayvanları da yakından etkiliyor. Kavurucu sıcaklıklardan kurtulmak isteyen hayvanlar gölge bölgelerde yatarken, bazı hayvanlar ise sürekli su içerek kendilerini koruyor. Odunpazarı Hayvan Barınağında bulunan köpeklerde, görevliler tarafından itina ile bakılıyor. Hayvanların kaldıkları alanların çatılarını, çevrelerini ve yerlerini ıslatan görevliler, böylece hayvanların sıcak havalardan korunmasını ve biraz da olsa serinlemelerini sağlıyor. Hayvanların yemleri ve suları sürekli kontrol edilirken, bakımları ise zamanında yapılıyor.

“Çalışan arkadaşlarımız gün içinde çatılardan ve yerlerden sulama yapıyorlar”

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'nda Veteriner Hekim olarak görev yapan Ummuhan Deniz, hayvanları serinletmek için gün içinde bir çok kez sulama çalışmasının yapıldığını ifade ederek, “Gün içerisinde arkadaşlarımız etrafı serinletmek için sulamaları arttırıyor. Çatılardan, yerlerden sulayarak bu şekilde önlem alıyoruz. Bölmelerimizin arka taraflarında rahat oturup kalkmaları için alanlar var. Güneş olduğu zaman arka tarafa girerek gölgede serinliyorlar. Ön tarafa geldiklerinde de çalışan arkadaşlarımız gün içinde çatılardan ve yerlerden sulama yapıyorlar. Bu da biraz da olsa onların serinlemesine yardımcı olmuş oluyor” dedi.