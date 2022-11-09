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Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Başsavcı Yeldan ile bir araya geldi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, makamında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av.

Erinç Sağkan ile bir araya geldi.


Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan, TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz ve Eskişehir Baro Başkanı Yardımcısı İzzet Aslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir ve hukuk gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Başsavcı Yeldan TBB Başkanı Sağkan ve Eskişehir Baro Başkanı Elagöz'e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti.

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