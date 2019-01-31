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Başakşehir'den 2 futbolcu Eskişehirspor yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor’un Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir’den 2 futbolcu ile flört ettiği öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor'un Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'den 2 futbolcu ile flört ettiği öğrenildi.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, devre arası transfer döneminin kapanmasına saatler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Transfer tahtası engelini aşıp kadrosuna takviyeler yapmak için çabalayan siyah-kırmızılı ekip, bu kapsamda Cenk Gönen, Emre Güral gibi tecrübeli isimleri renklerine bağladı. Cemali Sertel'i Başakşehir'e satan Eskişehirspor'un İstanbul temsilcisi ile transfer konusunda ilişkisi devam ediyor. Kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre Başakşehir'in 18-19 yaş grubundan 2 oyuncusunun ligin 2. devresinde Eskişehirspor forması giyeceği öğrenildi. Başakşehir'den Eskişehirspor'a gelecek oyuncuların isimlerinin önümüzdeki saatlerde netleşeceği tahmin ediliyor.

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