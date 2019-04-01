Başan Bozkurt bir törende iki zaferi kutladı

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı'nın İnönü Belediye Başkan adayı Kadir Bozkurt, iki zaferi birlikte kutladı.

Eskişehir İnönü ilçesinde gerçekleştirilen seçimler sonrası yüzde 41,89 oy alarak sandıktan başarı ile çıkan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2. İnönü Zaferinin 98. yıl dönümünü de kutladı. Bozkurt, seçimler sonrası İnönü'de iki zafer birden kutladıklarını belirterek “Başta Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'yü, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Seçim sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt “İnönü halkı cevabını sandıkta verdi, beş yıllık hizmetlerimize yenilerini ekleyerek devam etmemizi isteyen, bizleri destekleyen kıymetli hemşehrilerim ‘biriz, beraberiz hep birlikte İnönü'yüz' dedi. Birlik ve beraberliğimizi 31 Mart'ta bir kez daha gösterdi. Teşekkürler İnönü sizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyor, kadim memleketimizi hak ettiği yere taşıyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Hizmetle geçen beş yılda ayrım gözetmeksizin çalıştıklarını sözlerine ekleyen Bozkurt, 31 Mart'tan sonra da İnönü'ye önceden olduğu gibi hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi