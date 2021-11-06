Başarılı yapımcı ve yönetmenler ödüllendirildi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı 9'uncu Uluslararası Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali ile Güz Sinema ve Sanat Kampı kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği tarafından düzenlenen Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali ve Alman-Türk Gençlik Köprüsü'nün desteklediği Güz Sinema ve Sanat Kampı, gerçekleştirilen kısa film gösterimleri ve çeşitli atölye çalışmaları ile sürüyor.

Art Colony'nin açılmasında ön ayak olan, kültür sanat alanında vizyonerliğiyle fark oluşturan ve bu yıl hayatını kaybeden Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Savaş'a ithaf edilen etkinlikler kapsamında Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde bir ödül töreni düzenlendi. Törene, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, yönetmenler, oyuncular ve sanatseverler katıldı.

Tören, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın, yapımcısı olduğu “Okul Tıraşı” filmi ile 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivalinde ‘En İyi Film' kategorisinde ödül alan Kanat Doğramacı adına Ekin Zeytinler ile Eskişehir'in tanıtımında önemli işlere imza atan ve ‘EDE Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm' belgeseli ile 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması finalisti Ersen Çıra'ya teşekkür plaketi vermesi ile başladı.

Potlaç Yarışması'nın kazananı belli oldu

Daha sonra 9'uncu Uluslararası Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen Potlaç Ödülü'nün kazananı açıklandı. Potluck Yarışma filmleri, oyuncu Aslı Şahin, Kosovalı yönetmen More Raça ve Bulgaristanlı yapımcı Vladimir Karanikolov'un oluşturduğu uluslararası ana jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonunda ödüle, İmge Özbilge ve Sine Özbilge'nin “Mozaik” filmi layık görüldü. Gönderdikleri video mesaj ile il dışında olduklarından dolayı törene katılamadıklarını ifade eden İmge Özbilge, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından ötürü Tepebaşı Belediyesi başta olmak üzere kendilerini ödüle layık gören jüri üyeleri ve festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Böyle bir etkinliğe Tepebaşı'nın ev sahipliği yapması çok önemli”

Törende bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Öncelikle bu önemli festivalin sevgili, kardeşim, dostum Melih Savaş'a ithaf edilmesi gerçekten çok anlamlı oldu. Zaten Art Colony'nin bulunduğu Yaşam Köyü'nün adını da Melih Savaş Yaşam Köyü olarak değiştirdik. Işıklar içinde uyusun. Böyle güzel bir film festivalinin Tepebaşı'nın ev sahipliği yapması bizim adımıza çok önemli. Özellikle Alzheimer hastalarının olduğu Yaşam Köyü'nde Art Colony'ye yer verdik. Sanat ile Alzheimer hastalarının daha iyi noktaya gelebileceği tespiti ile böyle bir çalışmayı bilirlikte yürüttük. Bununla ilgili bir kitap dahi yazıldı. Ödül alan arkadaşlarımızı da kutluyorum. Hakikaten hak eden insanlar. Çalışmalarını takip ettiğimiz bildiğimiz insanlar. Altın Portakal'da Eskişehir'i temsil etmeleri çok önemli” dedi.

Tören, çektirilen hatıra fotoğrafının ve kısa film gösterimlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan 9'uncu Uluslararası Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali ile Güz Sinema ve Sanat Kampı, 6 Kasım Cumartesi (bugün) ve 7 Kasım Pazar günü Özdilek Sanat Merkezi ile Melih Savaş Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilecek ücretsiz kısa film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle sona erecek.