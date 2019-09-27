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Başhekimden örnek davranış

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.

Yaşar Bildirici, kendisine çay teklifinde bulunan hastanın teklifini geri çevirmedi.


Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif Servisinde yatan Meral Yeni isimli hasta, Başhekim Bildirici ile çay içmek istedi. Bu teklifi duyan ve Meral Yeni'yi tedavi gördüğü odada ziyaret eden Bildirici, bir süre sohbet etti. Hasta yakınlarından durum hakkında bilgiler alan Bildirici, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Bu duruma çok sevindiğini belirten Meral Yeni ise, düşünceli davranışından dolayı başhekime teşekkür etti.

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