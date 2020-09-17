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Başıboş atlara çözüm bulunamıyor

Eskişehir’in bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklarda gezen başıboş atlar tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Eskişehir'in bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklarda gezen başıboş atlar tehlike oluşturmaya devam ediyor.


Sahipsiz şekilde dolaşan ve birçok soruna sebep olabilen atların hem kendi yaşamları, hem de çevrede oluşturabilecekleri sıkıntılara kesin bir çözüm bulunamıyor. Geçtiğimiz yıl çevre yolunda büyük bir kazaya sebep olan sahipsiz atlar başıboş dolaşmaya devam ediyor. Emek Mahallesinde bulunan sokaklarda başıboş gezen birçok at, özellikle ulaşımda tehlikeye yol açıyor. Her an bir trafik kazasına sebep olabileceği belirtilen sahipsiz atlar gün içinde çevrede bulunan parklar ve yeşil alanlarda karınlarını doyurmaya çalışıyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, sokaklarda bulunan atlar yüzünden yürümeye bile korktuklarını, çocukları için endişelendikleri belirterek yetkililerden bir an önce bu duruma çözüm getirilmesi isteniyor.

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