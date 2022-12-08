Başıboş dolaşan atlar tedirginlik oluşturdu

Eskişehir'de bir parkta başıboş şekilde dolaşan atlar çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan Dilektepe Parkı'nda dolaşan başıboş atlar, vatandaşlar tepkisine neden oldu. Çocuklar başta olmak üzere farklı yaş gruplarındaki birçok kişinin vakit geçirdiği parkta, aralıklarla başıboş şekilde dolaşan atların tehlike oluşturduğu iddia edildi. Konuyla ilgili sürekli şikâyette bulunduklarını kaydeden mahalle sakinleri, yetkililerin soruna bir çözüm bulmasını istedi. Aynı bölgedeki farklı alanlarda da defalarca kez başıboş atların dolaştığıyla ilgili yapılan şikâyetlerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.