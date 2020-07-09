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Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın Başkan Kurt'u ziyaret etti

Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü görevine atanan Arda Aşkın, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü görevine atanan Arda Aşkın, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü görevine yeni atanan Arda Aşkın, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti. Basın İlan Kurumu'nun faaliyetleri hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Aşkın, yerel basının karşılaştığı zorluklar hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Yerel basının desteklenmesi gerektiğini belirten Aşkın, internet gazeteciliği konusunda ilerleyen zamanda kurum olarak bir çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir'de güçlü bir yerel basın olduğunu vurgulayarak, Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman gazetecilerin yanında olduğunu kaydetti. Başkan Kurt, “Kendisinin Eskişehir'de iyi işler yapacağına inanıyorum, görevinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Başkan Kurt, ziyareti için Aşkın'a teşekkür etti.


Ziyaret sonrasında Aşkın Başkan Kurt'a “Basın Penceresinden Harb-i Umumi ve Çanakkale” adlı kitabı hediye etti.

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