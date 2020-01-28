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Başka Ceren Özdemir'ler ölmesin diye kapı kapatıp kepenk indirecekler

Ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Ceren Özdemir olayının ardından, Eskişehir’de telefon sektöründe hizmet veren bir mağazada kadın cinayetlerinin önüne geçmek amacıyla dikkat çeken bir kampanya başlatıldı.

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayının ardından, Eskişehir'de telefon sektöründe hizmet veren bir mağazada kadın cinayetlerinin önüne geçmek amacıyla dikkat çeken bir kampanya başlatıldı.


Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, evine dönerken takip edildiği zanlı tarafından feci bir şekilde öldürülmüştü. Son günlerde kadın cinayetleri artarken bazı iş yerleri de konuya dikkat çekebilmek için çeşitli kampanyalar başlattı. Eskişehir'de de bir mağaza, başka Ceren Özdemir olayı yaşanmaması için önemli bir kampanya başlattı.



"Kapılarımızı kapatıp, kepengimizi indirip kim gelirse gelsin güvenilir bir şekilde ailesine teslim edeceğiz"


Takip edildiğini fark eden ve yardıma muhtaç kişilere kucak açan mağazanın kapı girişinde, 'takip edildiğinizi anladığınızda buraya koşun, gerisini biz hallederiz', 'hepimiz kötü değiliz çürüklerden birlikte kurtulacağız' gibi ifadeler yer alıyor. Konuyla ilgili konuşan Mağaza Müdürü Güneş Ergovan, kadın cinayetlerinin kampanyalarında büyük etkisinin olduğunu söyledi. Ergovan, "Kadın cinayetleri ve en son Ceren Özdemir olayının bu afişleri asmamamız da büyük etkisi oldu. İzmit, İstanbul gibi şehirlerde olan tüm şubelerimizin hepsinde bu afişimiz var. O an Ceren'in neler yaşadığını ve yaşadığı acıyı tahmin etmemiz mümkün değil. Kendimizi onun yerine koyamayız. Sadece onun acısını ve hüznünü yaşıyoruz. Bize birisi sığındığı zaman kapılarımızı kapatıp, kepengimizi indirip, polise haber verip kim gelirse gelsin güvenilir bir şekilde ailesine teslim edeceğiz. Şu an için çok şükür yardıma ihtiyacı olan birisi olmadı. Uygulamamız yaklaşık 2-3 haftadır devam ediyor. Takip edildiğini düşünen, yardıma ihtiyacı olan herkes için söylüyoruz. Kadın-erkek hiç fark etmez biz buradayız, elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Bu konuda tüm esnafların bize katılmasını düşünüyoruz. Tabi ki kimseye bir dayatma yapamayız isteyen afişlerini asabilir. Bir kadın olarak bu uygulamayı sonuna kadar destekliyorum. Bu ülkenin kadını olarak yardıma ihtiyacı olan tüm kadınlar için elimizden gelini yapmak için buradayız“ diye konuştu.

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