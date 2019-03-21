Başkan Ahmet Ataç Şarhöyük Mahallesi'nde

Ahmet Ataç, Şarhöyük Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kıraathane ve ev ziyaretlerinde çok sayıda mahalle sakini ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, ev ve kıraathane ziyaretlerinde Eskişehirli vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor.

Başkan Ataç bu kapsamda Şarhöyük Kıraathanesi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin örnek çalışma ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler aktardı. Konuşmasında Tepebaşı Belediyesi'ne duyulan güvene de dikkat çeken Başkan Ataç, “Yaptığımız örnek belediyecilik çalışmaları ile insanımıza kaliteli ve eşitçe hizmet sunuyoruz. Tepebaşı, bölge insanının belediyecilik hizmetlerini hissettiği bir ilçe haline geldi. Halkımız yapılanları görüyor, hizmet kalitesinin farkında. Bunu sizlerden aldığımız geri dönüşlerden fark ediyorum. Yıllardır süren bu istikrarlı gelişim hepimizin sosyal ve günlük hayatına olumlu etkiler olarak yansıyor. Sağlıktan eğitime, spordan sosyal projelere, kültür-sanattan rutin belediyecilik çalışmalarına kadar her alanda eşitçe dağılan hizmeti gören vatandaşlarımız bu sayede belediyesine güveniyor. Bizler de çok şükür ki hiçbir zaman bu güveni boşa çıkaracak, sizlerin başını eğecek bir durumda olmadık, olmayacağız. Tam aksine yaptığımız projeler ile gurur duyduğunuz, Türkiye'nin örnek aldığı ve dünyada adını duyuran bir belediye haline geldik. Tüm bu güzel gelişmeler sizlerin güven ve desteği ile gerçekleşti” diye konuştu.

Başkan Ataç daha sonra vatandaşlara Yunus Emre Spor Tesisleri, Şirintepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Yaşam Köyü, Engelliler Montaj Atölyesi, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfonik Orkestrası, Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler gibi çalışmalar hakkında bilgi verdi ve soru ile talepleri dinledi. Toplantıya katılan vatandaşlar da Başkan Ataç'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Ataç'ın Şarhöyük Mahallesi'nde bir sonraki durağı ise Mehmet Teke'nin evi oldu. Burada da ev sakinlerinin yanı sıra komşular ile bir araya gelen Başkan Ataç, vatandaşlar ile uzun süre sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Şarhöyük sakinleri de Başkan Ataç'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.