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Başkan Alp'ten BEBKA'ya teşekkür

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve Beylikova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Okuyan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç.

Dr. Muhammed Zeki Durak'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette bir konuşma yapan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, "2020 ve 2021 BEBKA Mali Destek Programında ilçemize yapılması planlanan projeler hakkında BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak'la bilgi alışverişinde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak'a teşekkür ediyorum" dedi.

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