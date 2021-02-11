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Başkan Alp'ten yeni Kaymakam Başoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Beylikova Belediye Başkanı Özkan, ilçeye yeni atanan Kaymakam Hakan Başoğlu’na hayırlı uğurlu olsun ziyaretinde bulundu.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan, ilçeye yeni atanan Kaymakam Hakan Başoğlu'na hayırlı uğurlu olsun ziyaretinde bulundu.


Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından kaymakamlık kursuna katılmak için Beylikova'daki görevinden ayrılan eski Kaymakam Abdüllatif Yılmaz'dan boşalan koltuğa Hakan Başoğlu getirildi. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhat Erden, Beylikova'ya yeni atanan Kaymakam Hakan Başoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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