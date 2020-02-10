Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ziyarette Alanyurtlularla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarına düzenlediği ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Alanyurtlular Yardımlaşma, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nin lokalini ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı İbrahim Kartal tarafından karşılanan Ataç, Alanyurtlularla tek tek selamlaşarak çeşitli konular üzerine sohbet etti. Daha sonra bir konuşma yapan Başkan Ataç, Alanyurtlularla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyet dile getirdi. Hemşehri derneklerinin birlik, beraberlik ve dayanışma adına önemli roller üstlendiğine dikkat çeken Ataç, "Birlik, beraberlik ve dayanışma olunca başarı da beraberinde geliyor. Eskişehir'imiz, her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'nin parmakla gösteriler kentlerinden. Eskişehir'de ve Tepebaşı'nda gerçekleştirdiğimiz başarıların temelinde de bu duygular yatmakta. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Tepebaşı'nda bir rekor kırdık ve son 20 yılın en yüksek oy oranına ulaştık. Bunu hep birlikte başardık ve daha nice güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Dernek Başkanımız Kartal'a bu buluşmayı organize etmesinden dolayı teşekkür ediyor ve tüm Alanyurtlulara misafirperverliklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Dernek Başkanı Kartal ise, Başkan Ataç'ı ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Ahmet Başkanımız Eskişehir'i, dünyada yaşanılabilir 10 şehir arasına sokan başkanlarımızın en önünde geliyor. Kentte gerçekleştirdiği hizmetler sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde konuşuluyor ve örnek alınıyor. Bizler her zaman Ahmet Başkanımızın yanındayız. Bizleri ziyaret etmesinden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.