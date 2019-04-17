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Başkan Ataç Ankara'da temaslarda bulundu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Ankara'da bir dizi temasta bulundu. İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Ataç daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.


Ahmet Ataç, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından göreve seçilen Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Ankara'ya gitti. Başkent temasları kapsamında ilk olarak Anıtkabir ziyaretinde bulunan Başkan Ataç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı. Buradaki saygı duruşunda bulunulmasının ardından Başkan Ataç Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.


Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyareti


Başkan Ataç ve beraberindekiler Anıtkabir töreninden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Yavaş'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Ataç, kendisinin başkanlığında Ankara'nın önemli bir gelişim kazanacağına inandığını ifade etti. Eskişehir'in başarılı belediyecilik çalışmaları ile örnek bir kent olduğuna dikkat çeken Mansur Yavaş da ziyaretinden ötürü Başkan Ataç'a teşekkür etti. Başkan Ataç samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, günün anısı olarak Devrim otomobilinin camdan bir figürünü Başkan Yavaş'a armağan etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.


Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiler


Başkan Ataç ve Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Eskişehirlilerin verdiği kararlardan dolayı memnuniyetini ifade etti. Tepebaşı Belediye Meclis üyelerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na takdim eden Başkan Ataç da Tepebaşı Belediyesi'nin örnek çalışma ve projeleri ile çalışmalarını gelecek dönemde de sürdüreceğini ifade etti.


Buluşma, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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