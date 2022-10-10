Başkan Ataç Azerbaycanlı öğrenciler ile buluştu

Ahmet Ataç, Azerbaycan'dan gelerek eğitim hayatını Eskişehir'de sürdüren öğrenciler ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, Eskişehir'de öğrenci olarak yaşamını sürdüren Azerbaycanlılar ile buluştu. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlikte Başkan Ataç, Dernek Başkanı Cavid Aydın ve Azerbaycanlı öğrenciler ile sohbet etti. Başkan Ataç, kentteki kültür mozaiğine Azerbaycanlıların olumlu katkılar sağladığını belirterek, “Gençlerin çok sevdiği, sokaklarında özgürce dolaştığı, yerel yönetimlerin kendisi için açtığı merkezlerden özgürce yararlandığı Tepebaşı'na hoş geldiniz. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan eğitim için şehrimize gelen gençlerimizle buluştuk. Eskişehir'in güzelliği bir kültür mozaiği olmasında. Şehrimizi tercih eden gençlerimiz burada özgür, huzurlu, sosyal bir hayat yaşıyor. Hep birlikte bunun kıymetini bilmemiz lazım. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bugün de yeni gelen kardeşlerimiz ile bir aradayız. Yıllardır süren, bugünlere gelen ilişkilerimizden dolayı mutluyuz. Hepinizi ülkemizde ağırlamaktan çok memnunuz. Kentimizde geçireceğiniz zamanın verimli ve sorunsuz olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Bizlere yıllardır verdiği destekler ve her zaman yanımızda olduğu için de şükranlarımızı sunuyoruz”

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın ise yaptığı konuşmada, “Başkanımız Ahmet Ataç, sağ olsunlar hep güler yüzle bize yaklaşıyor. Bize katkı sağlayan çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bizlere yıllardır verdiği destekler ve her zaman yanımızda olduğu için de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Öğrenciler adına söz alan Dernek Gençlik Kolları Başkanı Zahir Hacızade de Başkan Ataç'a öğrencilere sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Aydın, Başkan Ataç'a Azerbaycanlılar adına teşekkür ederken bir de anı tabağı takdim ederken, program ise çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.