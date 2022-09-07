Başkan Ataç Bahçelievler ve Güllük'te çalışmaları inceledi

Ahmet Ataç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Ataç'a, Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen ile Güllük Mahalle Muhtarı Tülay Çelt de eşlik etti. Fen İşleri yetkililerinden Güllük Mahallesi'nde tamamlanan ve Bahçelievler Mahallesi'nde 10 sokakta devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Ataç, yaptığı değerlendirmede, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kent merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki birçok noktada üstyapı çalışmalarına eşzamanlı şekilde devam ediyor. Bu sezon Güllük'te başladığımız geniş çaplı çalışmaları tamamladık. Bahçelievler'de ise 18 sokağımızın 10'unda işler bitti, 8'inde devam ediyoruz. Çalışmalar neticesinde mahallelerimiz, Tepebaşı'na yakışır, nezih bir üstyapıya kavuşuyor. İhtiyaç duyulan noktalarda, belirlenen program çerçevesinde yoğun bir tempoda çalışmaya devam edeceğiz. Bu süre boyunca anlayış ve memnuniyet ile bizlere destek olan mahalle sakinlerimize ve özveri ile mesai yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen ile Güllük Mahalle Muhtarı Tülay Çelt de mahalleliler adına Başkan Ataç'a teşekkür etti.