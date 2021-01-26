Başkan Ataç Baksan yenileme projesini anlattı

Ahmet Ataç, Baksan Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesini, basın mensuplarına tanıttı. Başkan Ataç, “Baksan, kentimizin ticari cazibe merkezi haline gelecek. Belediye olarak bu çalışma ile bir rant elde etmeyi amaçlamıyoruz, hak sahipleri rant elde etsin istiyoruz” dedi

Ahmet Ataç, kentteki basın mensupları ile bir araya gelerek, Baksan Sanayi Sitesi için hazırlanan yenileme projesi hakkında detaylı bilgiler verdi. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda, koronavirüs önlemleri eşliğinde düzenlenen toplantıda Başkan Ataç, Baksan'ın kent için kanayan bir yara haline geldiğini belirtti. Başkan Ataç, “Baksan bizim bölgemizde kanayan bir yara. Çünkü şu anda en değerli alanlardan biri konumunda. Söz konusu alan 66 hektarlık ve yaklaşık bin 300 civarında işyeri var. Bizim dileğimiz, yerinde dönüşüm yani yenileme. Herkes yerinde kalsın, kendi dükkanının yerine sahip olsun ve oranın rantını, hak sahipleri alsın istiyoruz. Zaten yaptığımız tüm imar çalışmalarında kimsenin hakkını incitmeden bugünlere kadar geldik. Bu da İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün ne kadar adaletli çalıştığını gösteriyor” diye konuştu.

“Eskişehir'in en kıymetli yerlerinden biri”

Konuşmasının devamında Baksan'ın aradan geçen uzun yıllar neticesinde sorunlu bir bölgeye dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Ataç, “1969'da Baksan'ın kooperatifi kurulmuş ve imar planında ‘küçük sanayi alanı' olarak geçiyor, bugünlere kadar da bu şekilde gelmiş. Aradan geçen yıllar boyunca alt yapısı çökmüş, yollarında sıkıntılar oluşmuş, mal sahipleri oradan yavaş yavaş ellerini çekmeye başlamış Çünkü etrafında büyük oteller, modern konutlar oluşması Baksan'ı, insanların kentin ortasında mutsuz oldukları bir alan haline getirdi. O günlerde bölge belirlenirken de ilk olarak ‘şehir dışı' olduğu için tespit edilmiş. Bugünse Eskişehir'in en kıymetli yerlerinden biri haline geldi. Şimdi hak sahiplerinden çok kiracı sayısı var ve birçok dükkan da boş durumda. Biz ise belediye olarak bu çalışma ile bir rant elde etmeyi amaçlamıyoruz. Buradan hak sahipleri rant elde etsinler istiyoruz” sözlerini kullandı.

“Kadının ayak basacağı bir projeyi hayata geçireceğiz”

Baksan bölgesinin ticari cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Ataç, “Baksan'da çalışan insanlarımız var, o istihdamın da kaybolmasını istemiyoruz. Artacak ticaret ile istihdamın artmasını istiyoruz. Açık AVM sistemi de denilen sokaklarda yapılan alışveriş yöntemi ön plana çıkabilir diye düşünüyoruz. Ayrıca ‘kadının ayak basacağı' bir projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz. Çünkü kadınlarımızın girdiği yerde, gerçekten iyi şeyler oluyor. Yeme-içme olsun, ‘Sanat Sokağı' olsun, bilişime yönelik güzel projeler olsun istiyoruz. Çevreyi kirleten iş kolları olmasın istiyoruz” dedi.

“Projeyi katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışla yürüteceğiz”

İlk toplantımızda faal olarak Baksan'da çalışan 24 esnaf arkadaşımız ile bir araya geldik. Hatta bir arkadaşımız bize ilettiği mesajında, ‘Baksan'ın ve Eskişehir'in geleceği için bu bölgenin güzel, işlevsel ve gelecek vizyonunu taşıyan bir ticari alana dönüştürülmesi inanıyorum ki çok güzel olur. Bundan sonraki toplantılardan da haberdar olmak isterim' demiş. Kendisini ve diğer esnaf arkadaşlarımızı, ikinci toplantımıza davet edeceğiz. Bu projeyi zaten katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışla yürütmek istiyoruz. Baksan ile ilgili olarak da ‘Başkanım, sen varsan bizim endişemiz yok' diyorlar, eksik olmasınlar. Biz de onların haklarını iyileştirerek koruyoruz” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışıyoruz”

Baksan'ın yenileme projesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürütüldüğünü de belirten Başkan Ataç, “Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışıyoruz. Yılmaz Hoca da bu projeyi destekliyor. Kendisine tanıttık, son derece memnun oldu, ‘Güzel proje olmuş' dedi. İki belediyemizin koordineli çalışması ile bu işi mutlu olarak sonlandıracağımıza inanıyorum. Hatta bütçeleri uygun olursa, bu sene için altyapıya girmelerini isteyeceğiz. Zaten proje o kadar güzel ki Çok ciddi yeşil alanlar, geniş caddeleri, otoparkları var. Yeni otoparklar da katacağız. Mesela yollara, parsel yapısına ve yeşil alanlara dokunmayacağız. Olduğu gibi kalacak ve iyileştireceğiz” dedi.

309 metrekareden, 763 metrekareye

Söz konusu proje ile parsel sahiplerinin haklarının, iyileştirilerek korunacağını vurgulayan Başkan Ataç, “Bir kişinin dükkanı bir kat ve 309 metrekare. Şimdi yeni yapılacak çalışma ile kat sayısı ikiye çıkacak. İki katı, bodrum katı, çatı arası ile birlikte dükkan alanı 309'dan 763 metrekareye çıkacak. Bundan belediyenin herhangi bir talebi yok, tamamen hak sahiplerinin mülkiyeti olacak. Bu imar artış hakları ile projenin hızlıca ilerlemesini amaçlıyoruz. Projenin de karşılıklı anlayış ile bir an önce tamamlanmasını ve çalışmanın başlamasını istiyoruz. Projenin görselleri burada, bu halini gören kim bu projeye, ‘hayır' diyebilir ki?” diye konuştu.

“Tepebaşı Belediyesi kimsenin hakkını yemez”

Tepebaşı Belediyesi'nin, Türkiye'nin en güvenilir belediyelerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi kimsenin hakkını yemez. Tepebaşı Belediyesi bugün, Türkiye'nin en güvenilir belediyelerindendir. Şu zorlu pandemi döneminde bile bir kreş ve yaşlı bakım merkezi ortaya çıkartıyoruz. İnsanların bizlere olan güveni ile ortaya çıkan çalışmalar bunlar ve biz de hayata geçireceğiz. Bu dönemde böyle bir şey çok da kolay değil. Bu sebeple Baksan'da da bizim bir anlaşmazlığa düşeceğimizi zannetmiyorum. En kısa zamanda bunu sonuçlandırarak meclisimize sokmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç çağrıda bulundu

Başkan Ataç konuşmasında ayrıca Baksan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne de bir çağrıda bulundu ve “Bizim kooperatif ile hiçbir sorunumuz yok. Kendilerini davet ettik, gelirler ise projeye bir bütün olarak bakabiliriz. Bizim kendileri ile hiçbir derdimiz yok. Onların da bu proje içinde olmasını çok istiyoruz. Buradan kendilerine çağrı yapıyorum: Bugüne kadar olduğu gibi çeşitli nedenlerle süreci uzatmayalım, bir an önce çözüme ulaştıralım. Ayrıca oradaki kiracı ve hak sahiplerini de davet edeceğiz, toplantılarımızda birlikte olacağız. Bu çalışma paylaşımcı bir görüş ile gerçekleşsin, kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın istiyoruz. Bizim tek düşüncemiz kimsenin mağdur olmaması ve yerlerinin kıymet kazanması” dedi.

Toplantıda ayrıca Tepebaşı Belediyesi şehir plancıları, görseller eşliğinde bir sunum gerçekleştirirken, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları da proje hakkında detaylar paylaştı.

Sazova'ya ‘Engelsiz Kültür Merkezi' müjdesi

Toplantıda Başkan Ataç Sazova Mahallesi için de müjdeli bir haberi basın mensupları ile paylaşarak, “Önümüzdeki 3 yılda, Sazova'da bulunan kültür merkezini tamamlama kararı aldık. Biz orayı, engellilerimizin kullanacağı bir kültür merkezi haline getireceğiz, ‘Engelsiz Kültür Merkezi' olarak açıklayabiliriz. Dünyada bunun bir örneği yok, çok araştırdık, böyle bir merkez yok. Avrupa ya da Amerika'da giriş çıkışlar açısından olabilir. Ama bizim düşüncemiz, engellilerin burada istihdam edilmesi, projeler üretilmesi gibi unsurları barındırıyor. Gökkuşağı Kafe ya da Engelliler Montaj Atölyesi projelerimiz gibi özel bir çalışma olarak hayata geçireceğiz. 600 kişilik orkestra çukuru var, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası da çalışma ve konserlerine orada devam edecek. Böylelikle engelli bireylerimiz ve çocuklarımız orada birlikte yaşayacak ve projeler içinde bulunacak” diye konuştu.