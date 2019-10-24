Başkan Ataç başarılı voleybolcuları ziyaret etti

2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden ekibi, son karşılaşmasında Karayolları Spor Kulübü'ne karşı kazandıkları 3-2'lik galibiyetten dolayı tebrik eden Başkan Ataç, takım antrenörleri Özkan Çimenli ve Fatma Çimenli'den de bilgiler aldı. Başkan Ataç, "Takımımız son yıllarda elde ettiği başarılı neticeler ve şampiyonluklar ile bizlerin birçok kez göğsünü kabarttı. Umuyorum ki kızlarımız bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Bizler de Tepebaşı Belediyesi olarak onlara destek olmayı sürdüreceğiz. Başta antrenörleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Ataç'ın voleybolculara başarılar dilediği buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.