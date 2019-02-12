Başkan Ataç, "Başarımızın temelinde vatandaşımız var"

Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde bir değerlendirme yaparak, “Yaptığımız başarılı projeler sayesinde örnek bir belediye haline geldik. Bu başarının temelinde ise vatandaşlarımız ile aramızdaki güçlü ilişki yatıyor” dedi.

Ahmet Ataç, Eskişehirli vatandaşlar ile bir araya gelerek kent meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ev ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen davetlere programının el verdiği sürece olumlu cevap veren Başkan Ataç, bu kapsamda Hacı Seyit Mahallesi'nde ikamet eden Hamiyet Bağrıyanık, Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden Adem Pala ve Eskibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hikmet Soycan'ın evine konuk olarak çok sayıda Eskişehirli ile buluştu. Ziyaretlerde ev sakinleri ile birlikte çok sayıda akraba ve komşular ile de buluşan Başkan Ataç, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Ziyaretlerin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Yaşama ve insanımıza değer veriyoruz. Belediyecilik çalışmalarımız sorunsuz biçimde devam ederken sosyal projelerimiz ülkemizde ses getiriyor. Eskişehir adına güzel, Türkiye için örnek projeler gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız başarılı işler sayesinde örnek bir belediye haline geldik. Tüm bu başarının temelinde ise vatandaşlarımız ile aramızdaki güçlü ilişki yatıyor. Vatandaşlarımızın bizleri bağrına basması, oluşan güzel bağlarımız sayesinde başarıyı yakalıyoruz. Bu birliktelik ile birlikte Tepebaşı'nın gelişimi de devam edecek” diye konuştu.

Başkan Ataç'ı misafir eden mahalle sakinleri de verdiği bilgiler ve gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.