Başkan Ataç başkent ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu ile buluştu

Ahmet Ataç, Ankara'da bir dizi temasta bulundu. İlk olarak TBMM'de CHP grup toplantısına katılan Başkan Ataç daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Başkent ziyareti kapsamında ilk olarak TBMM'ye giden Başkan Ataç, CHP grup toplantısına katılarak CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledi.

Başkan Ataç, Milletvekilleri Çakırözer ve Süllü daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında bir araya geldi. Ziyarette Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bilgiler aktardı. Başkan Ataç'ın çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu da Ataç'a başarılarının devamını dileyerek Eskişehirlilere selam ve sevgilerini iletti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.