Başkan Ataç bilgilendirme toplantılarına devam ediyor

Ahmet Ataç, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında çok sayıda vatandaş ile bir araya geldi. Belediye çalışmaları hakkında mahallelilere bilgi veren Başkan Ataç, mahalle sakinlerinin soru ve görüşlerini de dinledi.

Ahmet Ataç, bilgilendirme toplantılarında vatandaşlar bir araya gelerek Tepebaşı Belediyesi'nin proje ve çalışmalarını anlatmaya devam ediyor. Etkinliğin yoğun katılım ile gerçekleştiği adres bu kez Aşağısöğütönü Belde Evi oldu. Buluşmaya Başkan Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve birim müdürleri, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Aşağısöğütönü Mahalle Muhtarı Ömer Akar ve çok sayıda Belde Evi kursiyeri kadın ile mahalle sakini katıldı.

Burada bir konuşma yaparak belediye faaliyetleri hakkında mahallelilere bilgiler aktaran Başkan Ataç ilk olarak Yaşam Köyü'nden bahsederek, “Bu Yaşam Köyü benim 15 senedir yaptığım en büyük yatırım. Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile dünyada eşi enderi olmayan bir merkez haline geldi. Bu işi birlikte yaptığımız büyük belediyeler var; İngiltere'den Nottingham, İspanya'dan Valladolid ve bir de Tepebaşı Belediyesi. Siz destek vermeseydiniz biz başarı dolu bu noktalara gelemezdik, sizlerin desteği ile dünya çapındaki projeleri yakalıyoruz. Burada görüyorsunuz, güneş panelleri var ve altında kiremit yerine özel bir yapı malzemesi bulunuyor. Enerji kayıpları sıfırlanıyor. Doğalgazı ve elektriği en az seviyede kullanılması sağlanıyor” şeklinde konuştu.

“Kardeşiniz Ataç da oradaydı”

Konuşmasının devamında Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerji çalışmaları ve bu doğrultuda kazandığı ödüllere de değinen Başkan Ataç, “Türkiye'de elektrikli otobüsü kullanan ilk belediyeyeyiz, 4 tane otobüsümüz var. Bütçemiz yok belki ama aklımız var. Küçük bütçeler ile büyük işler becerme gayretindeyiz. Bristol'de dünyanın birçok yerinden 100 belediye başkanının arasında, kardeşiniz Ahmet Ataç da vardı. Dönerken, ‘Allah'a çok şükür bizim belediyemiz çok üstün' dedim. Çok iyi bir belediye olduk, ben de dahil olmak üzere kıymetini bilmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

“Almanya'dan kardeş şehrimiz ilçemizi gezdi ve ‘Tepebaşı bizi geçmiş' dediler”

Tepebaşı Belediyesi'nin sağlık, spor ve eğitime yönelik çalışmalarına da değinen Başkan Ataç, Almanya'dan kardeş şehir olan Treptow-Köpenick Belediyesi heyetinin ilçeyi gezdiğini ve çok beğendiklerini ifade etti. Ataç, “Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden 4 senede yaklaşık 39 bin çocuğumuz yararlanmış. Amacımız çocuklarımızın ağızındaki çürükleri sıfırlayabilmek. Kliniğimiz son teknoloji ve ücretsiz. İşte belediyecilik ve koruyucu hekimlik budur. Geçtiğimiz günlerde Matematik Evi'nin açılışını yaptık. 4. sınıftan itibaren her yaşa hitap ediyor. Özel uzmanlık işi bu, eğlenerek matematik öğreniyorlar. İnşallah seçimi kazandığımızda daha da büyüğünü açacağız. 4 sene önce Su Sporları Merkezi'ni açtık. Tepebaşında yüzme bilmeyen çocuk kalmasın, dedik. O bina yeşil bir bina yani doğayı ve çevreyi koruyan bir bina. Senede 25 bin kişi kullanıyor. Engellilerimiz, yaşlılarımız da kullanıyor. Yani bir iş yaparken her şeyi ve herkesi düşünüyoruz. Yanında Behiç Erkin Futbol Sahası var. Bakın 1999'da ilk göreve geldiğimde Tepebaşı'nda bir spor sahası dahi yoktu. Ama şimdi herkesin parmakla gösterdiği örnek bir belediye olduk. Almanya'dan kardeş şehrimiz Treptow-Köpenick Belediyesi heyeti ilçemizi gezdi ve ‘Tepebaşı bizi geçmiş' dediler. Almanlara bunu söyletmek gerçekten kolay bir iş değil” dedi.

Başkan Ataç katılımcılardan yoğun alkış alan konuşmasının ardından soru ve talepleri de dinledi. Başkan Ataç soruları yanıtlarken, “Lütfen eksikleri bize iletin. Bizim göremediğimiz noksanlar var ise siz görebilirsiniz. Karşılıklı fikir alışverişi ile işler daha güzel ilerler” diye konuştu. Soru ve görüşlerini Başkan Ataç'a ileten mahalle sakinleri de buluşma ve belediye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlik Başkan Ataç ve mahallelilerin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.