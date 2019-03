Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile buluştu

Ahmet Ataç, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte deneyimli vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, “Bu özel gün ve haftalar önemli olsa da asıl önemli olan 365 gündür. Deneyimli vatandaşlarımızın rahatı, refahı, mutluluğu ve huzuru her zaman önceliğimiz olmuştur.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 18 - 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, TEBEV (Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri) ve Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Yaşlılar Konukevi bünyesindeki deneyimli vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliğe eşi Sena Ataç ile birlikte katılan Ahmet Ataç, deneyimli vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Ataç yaptığı konuşmada ise büyüklerimizin sadece özel gün ve haftalarda değil, her zaman rahat ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Ataç, “Sizler, başımızın tacısınız. Büyüklerimizin olduğu yerde saygı esas ve sonsuzdur. Her zaman söylediğim gibi bu özel gün ve haftalar önemli olsa da asıl önemli olan 365 gündür. Deneyimli vatandaşlarımızın rahatı, refahı, mutluluğu ve huzuru her zaman önceliğimiz olmuştur. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bu konuda çok özverili çalışıyor. Sizlerin yüzünü gülerken gördüğümde anlıyorum ki arkadaşlarım işlerini son derece gayretle yapıyorlar. Evde bakım hizmetlerimiz var, Yaşam Köyü'nde Sağlıklı Yaşlılar Konukevi'miz var. Bu hizmetlerimizden memnuniyet oranının yüksek olması bizim için bir mutluluk. Ayrıca farklı şehirlerdeki kurumlara da örnek olan çalışmalar yapıyoruz. Bu bizim için gurur kaynağı oluyor. Şimdi de hayırsever bir ailemiz ile birlikte bir yaşlı evimizi daha hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç'ın konuşmasının ardından deneyimli vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenerek dans etti. Deneyimli vatandaşların dans çağrısını geri çevirmeyen Başkan Ataç da çiftetelli oynayarak vatandaşların sevincini paylaştı.

Keyifli bir gün geçiren deneyimli vatandaşlar da Başkan Ataç'a düzenlenen etkinlik ve gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.