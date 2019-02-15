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Başkan Ataç emlakçılar ile görüştü

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası'nı ziyaret ederek emlakçı esnafı ile bir araya geldi.


Başkan Ataç, Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Gazi Çelik ve emlakçı esnafı ile bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmaya emlakçılar da yoğun ilgi gösterirken, Ataç ve emlakçı esnafı kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunarak uzun süre sohbet etti. Buluşmada oda faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler veren Gazi Çelik, ziyaretten ötürü memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Başkanımıza ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum, kendisine odamızın gelecek dönem için düşünce ve projelerini anlattık. İnşallah yeni dönemde de kazanırsa, kendisini tebrik ederiz. Bugünkü ziyaretinden dolayı da yeniden teşekkürlerimizi sunuyoruz, odamıza şeref verdiniz” diye belirtti.


Başkan Ataç ise yaptığı konuşmada, “Emlak Komisyoncuları Odamız ile ortak yapacağımız birçok iş var. Bu buluşmamız da bu açıdan oldukça verimli oldu. Gazi Çelik ve yönetimine misafirperverliklerinden ötürü de teşekkür ediyorum. Toplantımıza katılım gösteren emlakçı dostlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir ev sahipliği ile karşılandım” açıklamalarında bulundu.


Buluşmada daha sonra Gazi Çelik, Başkan Ataç'a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir biblosunu armağan etti. Oda üyeleri de Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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