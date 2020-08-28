Başkan Ataç, Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Ahmet Ataç, yapımı devam eden Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Ataç, “Çok güzel bir tesisi daha kentimize kazandıracağız. Tüm çabamız, geleceğimin teminatı olan çocuklarımız için” dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin, yardımsever Canan Şeker'in bağışlarıyla Fatih Mahallesi'nde yapımına başladığı Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Ahmet Ataç da inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile birlikte inşaatı gezen Başkan Ataç, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan Ataç Canan Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi hakkındaki değerlendirmesinde, “Tepebaşı Belediyesi olarak toplumumuzun her kesimine hitap eden çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Erken çocukluk eğitim merkezlerimiz de kentimizin çocukları için çok önemli ve faydalı bir noktada. Ömerağa Mahallesi ve Yaşam Köyü'müzdeki iki merkezimizin ardından şimdi de Fatih Mahallemize bu güzel merkezi kazandıracağız. Bağışçımız Canan Şeker Hanım'a da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Alanında uzman okul öncesi öğretmeni arkadaşlarımızın görev aldığı merkezlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun biçimde eğitim veriyor. Merkezlerimiz, Eskişehirliler tarafından kısa sürede çok sevildi; hem çocuklarımız hem de ailelerimiz oldukça mutlu. Ben de çocuklarımıza ne kadar değer verdiğimi, her fırsatta dile getiriyorum. Onlar bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapacağız. Tüm çabamız, geleceğimin teminatı olan çocuklarımız için” ifadelerini kullandı.

Merkezden yaklaşık 150 çocuğun faydalanması planlanırken; 4 etkinlik odası, 1 çok amaçlı salon, kış bahçesi ve açık arka bahçe gibi alanlar yer alacak. 20 Mayıs tarihinde yapımına başlanan merkezin, 17 Aralık 2020 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.