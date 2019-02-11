Başkan Ataç Eskişehirli yazarlar ile buluştu

Ahmet Ataç, İnsancıl Kitabevi'ni ziyaret ederek Eskişehirli yazarlar Tayfun Ak ve Gürcan Banger ile buluştu.

Ahmet Ataç, Ahmet Ataç, Eskişehirli yazarlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç ziyaretinde Eskişehirli yazarlar Tayfun Ak ve Gürcan Banger'in yanı sıra kitabevi sahibi Ahmet Kaygusuz ile bir araya geldi. Buluşmada Başkan Ataç yazarlar ile edebiyat üzerine sohbet ederken; Eskişehirli yazarların bir araya geleceği bir etkinlik gerçekleştirilmesi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretinde Kitabevini de gezen Başkan Ataç'a Eskişehirli yazarların kitapları armağan edilirken; Başkan Ataç Eskişehir'de okuma alışkanlığının ülke geneline kıyasla daha iyi bir noktada olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Buluşmada yazarlar Başkan Ataç'a sanat ve edebiyata yönelik etkinlikler ile sağladığı katkılardan ötürü de teşekkür etti.