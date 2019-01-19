Başkan Ataç esnaf ile buluşmaya devam ediyor

Ahmet Ataç, Eskişehirli esnaflar ile buluştuğu ziyaretlerine Fatih Mahallesi'nde devam ediyor.

Ahmet Ataç, Eskişehirli esnaflara hayırlı işler dilediği ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Fatih Mahallesi'nde hizmet veren esnafları ziyaret ederek bol kazançlar temenni eden Ataç, yüncülerden fırıncılara, emlakçılardan kırtasiyecilere kadar çok sayıda esnaf ile dükkanlarında bir araya geldi. Sorun ve talepleri dinledi. Esnaf ziyaretleri sırasında kahvehanelere de uğrayan Ataç, vatandaşlar ile de çay içerek sohbet etti.

Fatih Mahallesi esnafı ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ataç, “Eskişehir'de esnaf kardeşlerimiz, vatandaşa iyi ve kaliteli hizmet edebilmek adına elinden geleni yapıyor. Şehrimizin esnaf kültürü üst seviyede. Onları zaten esnaflığın zorluklarından dert yanarken görmek mümkün değil. Esnafımızın dert yandığı, zorluk çektiği şey ekonomik zorluklar. Ülkede yaşanan mali daralmayı hissedenlerin başında esnafımız geliyor. Zamlar ile faturalar şiştikçe vatandaşımızın alım gücü zayıflıyor, bu durumu ilk hisseden de esnaflar oluyor. Diliyorum içinden geçtiğimiz bu zor günler en kısa sürede son bulur ve hem esnafımız hem de vatandaşlarımız rahat bir nefes alır. Bugün Fatih Mahallemizde bizlere misafirperverlik gösteren tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler diliyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç'ı dükkanlarında ağırlayan esnaflar da ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.