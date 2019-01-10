Başkan Ataç esnafı dinledi

Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulunmaya devam ediyor.

Ahmet Ataç, Eskişehirli esnafları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Şirintepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren çok sayıda esnafı dükkanlarında ziyaret ederek bol kazançlar diledi. Bursa Caddesi esnafı ile tek tek görüşen Başkan Ataç, lokantacılardan hırdavatçılara, kasaplardan mobilyacılara kadar pek çok esnaf ile buluşarak sıkıntıları dinledi. Cadde üzerinde bulunan kahvehaneleri de ziyaret eden Başkan Ataç, vatandaşlarla da sohbet etti. Küçük esnafların, kent ekonomisinde büyük önemi olduğunu vurgulayan Ataç, “Esnafımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Şirintepe esnafımız da ülkenin genelinde olduğu gibi ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Ne yazık ki birçok esnaf kardeşimiz, bu ekonomik gidişat yüzünden kepenk kapatıyor ve yine birçoğu da kapatmamak için zor bir mücadele sürdürüyor. Bu zor günlerinde onlara hayırlı işler ve bol kazançlar diledik, sorunlarını dinledik. Onlar da sağ olsunlar her zamanki gibi bizleri sıcaklık ve içtenlik ile karşıladı. Diliyorum ki yakın zamanda bu darboğaz sona erer ve tüm yurttaşlarımız ile birlikte esnaflarımız da ferah günlere kavuşur” diye konuştu.

Bursa Caddesi esnafı da Başkan Ataç'a ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür etti.