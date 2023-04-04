Başkan Ataç, "Esnafımızın her daim yanındayız"

Ahmet Ataç, Eskişehir esnafı ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaya devam ederken, “Gerçekten mali açıdan zor günlerden geçiyoruz, işleri iyi giden bir esnaf bulmak çok zor. Biz de ekonomik mücadele veren esnafımızın her daim yanındayız” dedi.

Ahmet Ataç, Eskişehirli esnafları dükkanlarında ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Çamlıca Mahallesi'nde çok sayıda esnafı dükkanlarında ziyaret etti ve bol kazançlar diledi. Mahalle esnafı ile tek tek görüşen Başkan Ataç, kırtasiyelerden anahtarcılara, kasaplardan kuruyemişçilere kadar pek çok dükkanı ziyaret etti. Mahalledeki kahvehaneleri de ziyaret eden Başkan Ataç, vatandaşlarla da sohbet etti.

Çok sayıda esnaf ve vatandaş ile bir araya gelen Başkan Ataç yaptığı değerlendirmede daima esnafın nabzını tuttuğuna ifade etti. Başkan Ataç, “Esnafımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Çamlıca Mahallesi'nde hizmet veren esnaflarımız da bizleri ilgiyle karşılıyor, hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten mali açıdan zor günlerden geçiyoruz, işleri iyi giden bir esnaf bulmak çok zor. Biz de ekonomik mücadele veren esnafımızın her daim yanındayız. Kendileri ile kentimize ilişkin her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onlar zaten halkımızın içinde oldukları için görüşleri çok değerli. Tüm esnafımız ve vatandaşlarımız için daha refah dolu günlerin yakın olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle esnafı ve vatandaşlar da Başkan Ataç'a ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkürlerini iletti.