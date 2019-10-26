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Başkan Ataç fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaretleri kapsamında Mirsan yetkilileri ve çalışanları ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaretleri kapsamında Mirsan yetkilileri ve çalışanları ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikayı ziyaret etti. Ziyaretinde fabrika sahibi Nihat Bozdağ, Genel Koordinatör Hilmi Çapkın ve Yurtdışı Satış Direktörü Veysel Türker bir araya gelen Başkan Ataç, fabrikayı gezerek üretim çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Fabrika çalışanlarına da kolaylıklar dileyen Başkan Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikaların kent ekonomisi ve istihdamı adına önemli olduklarını belirterek Bozdağ'a başarı dileklerini iletti.


Bozdağ da ziyaretinden ötürü Başkan Ataç'a teşekkür etti. Başkan Ataç fabrika yönetimi ve işçiler ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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