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Başkan Ataç gençleri askere uğurladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, vatani görevlerine uğurlanacak 7 genç için Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesine katıldı.


99/2 tertip olarak vatani görevlerine başlayacak olan gençler için Çamlıca futbol sahasında düzenlenen asker eğlencesinde Başkan Ataç, gençlerle sohbet ederek, ailelerine de sabırlar diledi. Eğlencede gençlere seslenen Başkan Ataç, “Herkes yaptığı askerlikle övünür. Tüm hayatımız boyunca da unutmayız. Kazasız, belasız şekilde gidin, inşallah sağ salim gelsin. Allah tüm Türk askerini korusun. Diliyorum, geldiğinizde düğününüzü de yapacağız. Nikahlarınızı da ben kıyacağım, söz veriyorum. Dualarımız sizinle arkadaşlar. Güle güle gidin, güle güle gelin” dedi.

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