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Başkan Ataç hayırlı teskereler diledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, asker eğlencesine katıldığı genci görev yerine uğurladı.


Başkan Ataç, Zafer Mahallesi sakinlerinden Fatih Kaan Demirkapı'nın asker eğlencesine katıldı. Kütahya'da askerlik görevini yerine getirecek olan Demirkapı'nın kınasını da yakan Ataç, hayırlı teskereler diledi. Daha sonra bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Dualarımız askerlerimizle birlikte. Fatih kardeşimiz de inşallah sorunsuz, sıkıntısız gider ve gelir. Bu vatan borcunu hepimiz ödedik. İnşallah döndüğünde Fatih kardeşimizin düğününü de böyle yaparız, nikahını da ben kıyarım. Tüm askerlerimizin, gençlerimizin bahtı açık olsun” ifadelerini kullandı.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Demirkapı ailesi, Ataç'a kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Öte yandan Demirkapı ve mahalle sakinleri, Başkan Ataç'la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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