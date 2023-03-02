Başkan Ataç jeofizik mühendisleri ile görüş alışverişinde bulundu

Ahmet Ataç, Jeofizik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile temaslarını sürdürdü. Başkan Ataç, Jeofizik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Berrin Koç ve yönetimini makamında ağırladı. Koç, Başkan Ataç'a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Koç, “Yaşanan depremlerden sonra Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek yapılan jeofizik çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Taleplerimizi ve belediye ile birlikte çalışma isteğimizi kendilerine ilettik. İş birliği içerisinde sağlıklı binalar yapılanması için görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, belediye olarak iş birliğine hazır olduklarını belirtti.