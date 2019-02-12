Başkan Ataç, kahvehane toplantısında vatandaşlarla buluştu

Ahmet Ataç, Ömerağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen kahvehane toplantısında çok sayıda vatandaş ile buluştu. Toplantıda Tepebaşı Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, “Belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini, örnek belediyeciliği tüm Türkiye'ye gösterdik” dedi.

Ahmet Ataç, Ömerağa Mahallesi sakinleri ile Yağmur Kıraathanesi'nde düzenlenen toplantıda buluştu. Toplantıya Başkan Ataç ile birlikte CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görseller eşliğinde çalışmaları ve hayata geçirdiği projeleri hakkında vatandaşlara bilgiler aktaran Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmaları ile bölgede yaşanan gelişime dikkat çekti.

“Hizmetten yoksun ve kaderine terk edilmiş bir bölgede görevi aldım”

Göreve geldiği dönemde Tepebaşı altyapısının çok yetersiz bir noktada olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç, “1999'da göreve geldiğimde, Tepebaşı'nın 37 tane mahallesi vardı, bugün 91 mahalleye ulaştık. En uzak mahallemiz 60 kilometre uzaklıkta. Çıkarılan yasalarla, Muttalip, Çukurhisar ve Gündüzler belediyesi kapatılarak mahalle haline geldi. Ayrıca Bozdağ'da birçok köyümüz, Kütahya tarafında köylerimiz mahalle oldu ve bize bağlanarak sayı 91'e çıktı. Yine 1999'da göreve geldiğimde Tepebaşı'nın altyapısı yüzde 35'lerdeydi. Adeta hizmetten yoksun ve kaderine terk edilmiş bir bölgede görevi aldım. Bir tane spor sahası yoktu, market diye bir şey yoktu, iri bakkal bile yoktu. Ancak bu olumsuzluklara rağmen bölgemizin önünün çok iyi şekilde açılabileceğini, iyi şeylerin yapılabileceğini düşündüm ve bu şekilde yola çıktık. Eksiklikler giderilmeye devam ederken 2009'dan sonra da Tepebaşı'ndaki yatırımlarla ilgili projeler ortaya çıkmaya başladı ve bölgemizi Eskişehir'in merkezi yapma kararını aldık. Yapılan yatırımlar, kesintisiz hizmetler ile cazibe noktasına dönüşen Tepebaşı, bu şekilde gelişti. Ankara'dan, İstanbul'dan işadamları geldiğinde Eskişehir'de kalacak otel bulamadan Bursa'ya gidip kalıyorlardı. Ama şimdi tam tersi oluyor” diye konuştu.

“Belediye başkanı, bölgesindeki bebeği, çocuğu, kadını, erkeği, emekliyi, engelliyi, hastayı düşünerek projeler geliştirmelidir “

Başkan Ataç konuşmasının devamında halkın tüm kesimlerine ulaşan hizmet anlayışından bahsederek, “Bir şehirde her türlü sektör olmalı. Bu yaşanan gelişmeler, hayata geçirilen projelerle oldu. Belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini, örnek belediyeciliği tüm Türkiye'ye göstermemiz ile oldu. Bundan da son derece mutluyuz. Belediye başkanı, bölgesindeki bebeği, çocuğu, kadını, erkeği, emekliyi, engelliyi, hastayı düşünerek projeler geliştirmelidir. Bugün Tepebaşı Belediyesi'nin projelerine baktığınızda hepsine dair başarıya ulaşmış projeler var. Türkiye'de daha önce yapılmamış, bizim hayata geçirdiğimiz projeler bunlar” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç daha sonra Yaşam Köyü, temiz enerji çalışmaları, Engelliler Montaj Atölyesi, ilçeye kazandırılan spor merkezleri, Şirintepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği gibi çalışma ve projeler hakkında katılımcılara geniş bilgiler verdi. Ataç'ın konuşmasının ardından belediye çalışmaları ile ilgili bir aksaklık ya da eksiklik yaşanıp yaşanmadığını sorması üzerine ise mahalleliler, “Senin olduğun yerde eksiklik olmaz” diyerek gerçekleştirdiği çalışmalar ve verdiği bilgilerden ötürü kendisine teşekkür etti.

Etkinlik, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.