İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ataç, Kara çiftini hacca uğurladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, hac vazifelerini yerine getirecek olan Kadriye-Mustafa Kara çiftini kutsal topraklara uğurladı.


Başkan Ataç, ilçe sakinlerinin özel günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Ataç, son olarak hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek Kadriye-Mustafa Kara çiftini Çamlıca Mahallesi Baysallar Sokak'taki evinde ziyaret etti. Kara çiftiyle bir süre sohbet eden Başkan Ataç, hayırlı yolculuklar diledi.


Ziyaret, Başkan Ataç'ın aileyle hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.