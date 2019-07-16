Başkan Ataç, Kara çiftini hacca uğurladı

Ahmet Ataç, hac vazifelerini yerine getirecek olan Kadriye-Mustafa Kara çiftini kutsal topraklara uğurladı.

Başkan Ataç, ilçe sakinlerinin özel günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Ataç, son olarak hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek Kadriye-Mustafa Kara çiftini Çamlıca Mahallesi Baysallar Sokak'taki evinde ziyaret etti. Kara çiftiyle bir süre sohbet eden Başkan Ataç, hayırlı yolculuklar diledi.

Ziyaret, Başkan Ataç'ın aileyle hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.