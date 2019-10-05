Başkan Ataç kitap fuarının açılışına katıldı

Ahmet Ataç, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Eskişehir Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

Eskişehir Kitap Fuarı'nda, kitapseverler için birbirinden farklı binden fazla etkinlik yer alacak. 100'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, 13 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak. Fuarın açılış kurdelesi, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve katılımcılar tarafından kesildi. Daha sonra bir konuşma yapan Başkan Ataç, kitap fuarlarının gelecek nesillerin okumaya teşvik edilmesi anlamında çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bu tür organizasyonların artarak devam etmesi temennilerinde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için elinden gelen hizmeti verdiğini ve vermeye de devam edeceğini anlatan Ataç, “Tepebaşı bölgesi bugün kültür ve sanat anlamında çok iyi noktadadır. Bu çıtayı yükselterek götürmemizde yarar vardır. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe iyi hazırlamamız gerekiyor. O açıdan Tepebaşı Belediyesi elinden geldiği kadar bu konularda hizmet etmeye devam edecektir. Bu güzel fuar için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve okumalı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve katılımcılar, fuar alanını gezdi.