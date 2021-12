Başkan Ataç mimarlık öğrencileri ile buluştu

Ahmet Ataç, mimarlık fakülteleri öğrencileri ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, üniversiteli gençler ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi mimarlık fakültelerinde öğrenim gören gençlerle kahvaltıda buluştu. “Eskişehir Kolektif Mimarlık İşliği” ile birlikte düzenlenen toplantıda gençler ilk olarak Tepebaşı Belediyesi'nin proje tanıtım filmlerini izlendi. Ardından genç mimar adaylarına hitap eden Başkan Ataç, “Ben vatandaşlarımız ile bir araya geldiğim her toplantıdan mutlu olurum ama gençlerimiz çok ayrı. Sizler ile bir araya geldiğimizde içimde umut yeşeriyor. Hepinizin gözleri pırıl pırıl, her biriniz ayrı birer cevhersiniz. Bizim insanımız çok nitelikli, gençlerimiz çok yetenekli. Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz, siz de bunun farkındasınız. Ancak umutsuzluğa kapılmayın, ben sizlerin gözlerine bakınca asla endişe etmiyorum. Siz pırlanta gibi gençlerimiz, bu güzel ülkeyi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacaksınız. Bizler de bu zorlu yolda, sizlere elimizden gelen katkıyı verebilmek adına daima destekçiniz olacağız” dedi.

“Gelecek sizlerin”

Tepebaşı Belediyesi'nin kapılarının gençler için her zaman açık olduğunu ifade eden Başkan Ataç, “Buranın kapıları sizlere her zaman açık arkadaşlar. İstediğiniz hizmetleri alabilirsiniz. Burada yakınlık, sıcaklık görürsünüz. Belediye binamız artık bir sanat galerisi gibi. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerinin yanı sıra Sanat Çalıştayı eserlerimiz de var. Tepebaşı Belediyesi ile ilişkilerinizi sıcak tutun. Bizimle beraber Büyükşehir Belediyesi'nin de sanat etkinlikleri ve gençlere yönelik çalışmaları çok fazla. Eskişehir'de yerel yönetimler, siz gençler için Türkiye'nin birçok yerinden farklı imkanlar sağlıyor. Bizim gençlik merkezlerimiz de aynı şekilde. Her yıl on binlerce gencimiz çok sayıda eğitim çalışmasından, sosyal aktiviteden ücretsiz olarak yararlanıyor. Sizler de boş vakitlerinizi kendinizi geliştirmek, sosyal yönünüze ağırlık vermek adına böyle faydalı biçimde değerlendirebilirsiniz. En az 2 lisan öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Diliyorum, bundan sonra gelecek sizlerin. Mimarlık fakültesine girebilmeniz çok önemli ama insanın hayata bakış açısı, düşüncesi, vizyonu da etkili. Bugün bizlerle bir araya geldiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç daha sonra gençlere Varlığınız Sağlığımız Anıtı, temiz enerji çalışmaları, belediye merkezlerinde kurulan güneş enerji santralleri, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Başkanlar Sözleşmesi, Remourban projesi ve Küresel Model ödülü hakkında bilgiler aktardı.

“Tepebaşı'nda karşılık buluyoruz”

Eskişehir Kolektif Mimarlık İşliği adına söz alan Bahadır Karademir, “Usta-çırak ilişkisi, bizim mesleğimiz için çok önemli. Bu ilişkileri oturtamadığınız zaman öğrencilikten iş hayatına geçişte sıkıntı yaşıyorsunuz. Biz de bu ilişkileri kuralım ve profesyonel hayata geçişte öğrenci arkadaşlarımıza fayda sağlayalım istedik. Usta-çırak ilişkisinde samimiyete ihtiyacınız var, birçok arkadaşımızla da bu ilişkiyi kurduk. Bu samimiyeti bulabileceğiniz yerlere de öğrenci arkadaşlarımızı taşımak niyetindeyiz ve Tepebaşı Belediyesi'nde her zaman karşılık buluyoruz. Buranın öğrenci arkadaşlarımıza katacağı çok şey var, Tepebaşı Belediyesi'nin birçok projesine dahil olmaktan büyük keyif alacaklar” dedi.

Buluşmada gençler de söz alarak fikirlerini ve merak ettikleri konulardaki sorularını Başkan Ataç'a iletti. Üniversiteli gençler, Başkan Ataç'ın davetinden ve fikirlerini dinlemesinden dolayı çok memnun kaldıklarını belirtti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de katıldığı toplantı, gençlerin Başkan Ataç'a çiçek takdim etmesi ile sona erdi.