İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ataç mobilyacı esnafı temsilcileri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri ile buluştu.


Ahmet Ataç, meslek odalarının temsilcileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Kalkan ve beraberindekiler, oda çalışmaları ve mobilyacı esnafının durumu hakkında Ataç'a bilgiler verdi. Kalkan ayrıca önümüzdeki seçim döneminde de Başkan Ataç'a başarılar dileyerek çalışmalarının devamını diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür etti. Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.