Başkan Ataç muhtarlar ile buluştu

Ahmet Ataç, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından kentte düzenlenen 44. İstişare Toplantısı'na katıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen programda katılımcı muhtarlara hitap eden Başkan Ataç, muhtarların demokraside önemli bir yeri olduğuna değinerek, “Muhtarlarımız demokrasinin en önemli dayanaklarından bir tanesi, yerelin temelinde muhtarlar var. Biz muhtarlarımızın giderlerini meclis kararları ile karşılıyoruz. Ayrıca belediyelerimizde, Odunpazarı'nda ve Tepebaşı'nda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü var. Çünkü mahallede, sokakta bizim göremediklerimizi muhtarlar görüyor; sonrasında gelip uyarıyorlar ve biz de hemen çözmeye gayret ediyoruz. Yerelin temeli budur. Bu yasaların tekrar eski şekline dönmesi ve muhtarlarımızın yetkiler ile donatılması gereklidir. Muhtarlarımızla yasal süreçler içinde buluşursunuz ama ben 1999'dan beri sizlerle birlikteyim. Bu sürede çok iyi temaslarımız oldu. Belediye başkanı gibi değil de bir arkadaş gibi iletişim kurduk. Büyükşehir yasası ile yetkilerde çok daralma oldu. muhtarlarımız eskiden daha rahat çalışıyorlardı” diye konuştu.

Programda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk de birer konuşma yaparken, Başkan Ataç çektirilen hatıra fotoğrafının ardından etkinlikten ayrıldı.

Muhtarlar ayrıca Eskişehir'de gerçekleştirdikleri kent gezisi kapsamında Tepebaşı Belediyesi'nin Yaşam Köyü, Çamlıca Deneyimli Kafe, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi ile Su Sporları Merkezi'ni de yerinde gördü.