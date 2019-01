Başkan Ataç Muttalipli gençler ile buluştu

Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek hem belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi hem de görüş ve talepleri dinledi. Gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu katılımcılara Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, gelen talep ve görüşleri de dinledi. Gençlerin sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmesi adına birçok çalışmanın hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Ataç, “Her zaman söylüyorum, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin kendinizi geliştirmeniz, sosyalleşebilmeniz adına bir yerel yönetimin üzerine düşen ne görev varsa, fazlasını yapmak için uğraşıyoruz. Burada çok sayıda eğitim ve spor kursu gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımız ile birlikte siz gençler de özellikle spor branşlarına yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Sizler yeter ki isteyin, biz gücümüz yettiği sürece her imkanı sağlamaya hazırız. Örneğin Muttalipli çocuklarımız yüzme konusunda talepte bulundu, hepsini servisler ile Su Sporları Merkezimize taşıdık. Son derece modern bir altyapı ile oluşturduğumuz havuzlarımızdan faydalandılar, bilmeyenler yüzme öğrendi. Bu onlar için güzel bir hizmetse bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı. Sizlerin spor yapmanızı, eğitimlere katılmanızı, kötü alışkanlıklardan uzak durmanızı çok önemsiyorum. Bu yüzden her zaman iletişim halinde olmalıyız. İstediğiniz branşlarda da faaliyetler düzenleyebiliriz. Tepebaşı Belediyesi gençliği ve gençliğin gelişimini önemseyen bir anlayış ile yönetiliyor. Bunu zaten sizler iyi biliyorsunuz. Bu anlayış ile gençlerimiz, kent merkezi ya da kırsal mahallede otursun; belediyenin her türlü hizmetini almak için en öncelikli gruplardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Muttalipli gençler de Başkan Ataç'a verdiği bilgiler ve sağlanan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Buluşma, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.